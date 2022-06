Kylian Mbappé forfait contre la Croatie, Raphaël Varane remplacé par Konaté

Sortis sur blessure lors de la défaite 1-2 de la France contre le Danemark en Ligue des Nations (groupe A), Kylian Mbappé et Raphaêl Varane sont forfaits pour le match de lundi, 20h45, contre la Croatie à Split. L'attaquant parisien s'est plaint d'une douleur au genou gauche juste avant la pause et le défenseur central de Manchester United a été victime d'une lésion aux ischios de la cuisse gauche (60e).Mbappé (54 sélections, 26 buts) souffrait d'une douleur au genou à la suite d'un coup reçu à l'entraînement mercredi mais cela n'avait pas empêché Didier Deschamps de le titulariser pour la match de la première journée. Si Mbappé reste avec les Bleus pour la suite du rassemblement, ce n'est pas le cas de Varane. Le défenseur des Red Devils ne pourra pas participer aux trois prochains matches contre la Croatie, l'Autriche (10 juin à Vienne) et le retour contre la Croatie (13 juin à Paris). Pour le remplacer, le sélectionneur a convoqué pour la première fois Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool. (Belga)