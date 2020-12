L'abonnement à Disney+ plus cher en 2021 avec l'arrivée de la nouvelle marque 'Star'

L'abonnement à Disney+, la plateforme de vidéo à la demande de Disney, sera deux euros plus cher en 2021. A partir du 23 février prochain, et l'arrivée sur le service de la nouvelle marque 'Star', qui en doublera le catalogue, il faudra en effet débourser 8,99 euros par mois.Disponible depuis le 15 septembre en Belgique, Disney+ offre à ses abonnés l'accès à une immense bibliothèque de films et de séries de The Walt Disney Company, qui comprend également Pixar, Marvel, Lucas Film (qui produit les Star Wars) et National Geographic. La société a également créé de nouveaux contenus, notamment la série 'Star Wars The Mandalorian'. A partir de fin février, une nouvelle marque, moins "familiale", viendra donc se greffer aux cinq précitées. 'Star' doublera le catalogue de contenu déjà disponible sur Disney+, en proposant des milliers d'heures de séries, de films et de documentaires provenant des studios de Disney, notamment Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios et 20th Television. Parmi les titres déjà annoncés, on retrouve notamment Grey's Anatomy, Scandal, Desperate Housewives, 24, Modern Family, Prison Break, Pretty Woman, Deadpool ou Live Free or Die Hard. D'autres titres doivent être annoncés avant le lancement en février. Des productions originales et locales, créées spécialement pour ce service, devraient également venir enrichir l'offre dans les années à venir, promet Disney. Un contrôle parental sera mis en place sur l'application afin que le contenu ne puisse être consulté que si l'âge du profil est suffisant pour le voir. Depuis sa création fin 2019, le service de streaming a engrangé plus de 86,8 millions d'abonnés, selon les dernières données diffusées par le géant américain début décembre. (Belga)

