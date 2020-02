L'ABSyM demande des masques et lunettes de protection rapidement

Face au nouveau coronavirus, ce ne sont pas les lignes directrices qui manquent de la part des autorités pour l'Association belge des syndicats médicaux, mais le support pratique et le matériel de protection. L'ABSyM demande dès lors vendredi au gouvernement de livrer rapidement des masques buccaux et des lunettes de protection aux médecins.De nombreux médecins généralistes ou spécialistes sont inquiets parce qu'ils manquent d'équipements de protection médicale, explique l'ABSyM. Le syndicat estime qu'ils devraient recevoir ce matériel gratuitement. Pour l'examen d'un cas suspect de covid-19, le patient et le médecin doivent porter un masque, selon les recommandations de l'institut belge de la santé Sciensano. Le médecin doit aussi se prémunir de gants. L'institut recommande également des lunettes de protection, puisque la contamination est possible à travers toutes les muqueuses. L'ABSyM réclame en outre des informations supplémentaires au sujet de l'achat groupé européen de masques buccaux auquel la Belgique a souscrit. Le syndicat veut connaître le délai de livraison et savoir de quel type de masques il s'agit. (Belga)