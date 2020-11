L'AC Milan et Alexis Saelemaekers s'imposent à l'Udinese et restent en tête

L'AC Milan s'est imposé 1-2 sur le terrain de l'Udinese dimanche lors de la 6 journée de Serie A. Alexis Saelemaekers a joué 57 minutes pour les Milanais, qui restent en tête du championnat.Longtemps tenu en échec, le club lombard a une nouvelle fois pu compter sur l'inoxydable Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, d'une retournée dont il a le secret, a donné la victoire aux Rossoneri à la 83e. Il avait déjà permis à Franck Kessie d'ouvrir le score à la 18e minute de jeu après un bel enchaînement dans le rectangle. Le club d'Udine était revenu à la marque à la 48e sur un penalty concédé par Romagnoli et converti par De Paul (48e). Au classement, l'AC Milan profite de sa nouvelle victoire pour s'assurer la tête de la Serie A avec 16 points. L'Atalanta est 2e avec 12 points. Naples, Sassuolo et l'Inter comptent 11 points mais les deux premiers doivent encore jouer. L'Udinese est 18e (3 pts). En Chine, Mousa Dembélé et le Guangzhou R&F se sont inclinés 3-2 devant Henan Jianye pour le compte du match retour des rencontres de classement pour les places 9-16 de la Super League chinoise. Le club du milieu belge, qui a joué 84 minutes, défiera le Dalian Pro pour la 11e place les 6 et 10 novembre. (Belga)