L'accord post-Brexit adopté par le Parlement européen

Le Parlement européen en plénière a approuvé l'accord post-Brexit conclu par Londres et Bruxelles en fin d'année dernière. Les résultats du vote, qui a eu lieu mardi, ont été annoncés mercredi: 660 voix pour, 5 contre et 32 abstentions.Le vaste accord, "commercial et de coopération", est en réalité déjà entré en vigueur au 1er janvier dernier, mais de manière provisoire. Le feu vert du Parlement européen va permettre de rendre cette application définitive. (Belga)