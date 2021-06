L'aéroport de Charleroi installe une zone de vérification des documents de voyage

La nouvelle zone de contrôle des documents de voyage à l'aéroport de Charleroi sera opérationnelle dès ce lundi 21 juin, annonce vendredi Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Située à l'entrée des infrastructures aéroportuaires, elle a pour objectif de minimiser les temps de contrôle à l'enregistrement et à l'embarquement et d'éviter la congestion au sein du terminal, en particulier en ces temps de pandémie et de respect des mesures sanitaires. Cela signifie donc aussi que seuls les voyageurs seront désormais autorisés à l'intérieur de l'aéroport.Voyager aujourd'hui requiert différents documents, rappelle BSCA, qui souhaite limiter la congestion aux points de contrôle des documents alors qu'arrivent à grands pas les départs en vacances et l'affluence qui les accompagne. Pour accéder au terminal, les voyageurs passeront par une zone de contrôle, où il leur sera demandé de présenter leurs documents de voyage : carte(s) d'embarquement ou réservation(s), ainsi que leur(s) document(s) d'identité. Les documents sanitaires requis pour rejoindre le pays visité seront également contrôlés à cet endroit : test PCR négatif, confirmation de vaccination, PLF du pays de destination si applicable, etc. Une fois les contrôles effectués, les voyageurs seront invités à entrer dans le terminal et suivre les procédures traditionnelles d'enregistrement, de contrôle et d'embarquement. Seuls les passagers à mobilité réduite pourront être accompagnés d'une personne jusqu'au comptoir d'enregistrement ou au point de rencontre prévu à cet effet dans le terminal. Pour tout départ durant la période estivale, BSCA recommande de se présenter à l'aéroport deux heures avant l'heure prévue de départ pour les vols vers des destinations de l'espace Schengen, et trois heures pour celles en dehors de cette zone. (Belga)