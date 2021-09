L'aéroport de Kaboul a rouvert

La compagnie aérienne intérieure Ariana Afghan Airlines a repris dimanche ses vols entre la capitale Kaboul et trois capitales provinciales suite à la réouverture de l'aéroport de Kaboul, a annoncé dimanche la chaîne qatarie al-Jazeera.Cette reprise des activités à l'aéroport de Kaboul a pu se faire grâce à l'assistance technique des autorités qataries qui avaient dépêché une série d'experts sur place après le départ des Américains, la semaine dernière. Ariana affirme voler à nouveau entre Kaboul et les villes de Herat (ouest), de Mazar-i-Sharif (nord) et Kandahar (sud). (Belga)