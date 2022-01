L'affaire Djokovic "a été préjudiciable sur tous les fronts", estime l'ATP

La bataille judiciaire menée par Novak Djokovic pour pouvoir entrer sur le territoire australien et y disputer l'Open d'Australie a été "préjudiciable sur tous les fronts", a estimé l'ATP lundi après la remise en liberté du Serbe."La série d'événements qui a conduit à l'audience de lundi a été préjudiciable sur tous les fronts, y compris pour le bien-être de Novak et sa préparation à l'Open d'Australie", a déclaré l'instance dans un communiqué. Un juge a révoqué lundi l'annulation par les autorités australiennes du visa du joueur et ordonné sa sortie du centre de rétention pour migrants dans lequel il avait été placé à son arrivée dans le pays, sans vaccination contre le Covid-19. Le Serbe s'est immédiatement entraîné en vue de participer au premier Grand Chelem de la saison. "L'ATP respecte pleinement les sacrifices que le peuple australien a fait depuis le début du Covid-19 et les politiques d'immigration strictes qui ont été mises en place", a assuré l'instance. "Les complications survenues ces derniers jours concernant l'entrée des joueurs en Australie ont toutefois mis en évidence la nécessité de mieux comprendre, communiquer et appliquer les règles." Au sujet du N.1 mondial, l'ATP a affirmé qu'"en se rendant à Melbourne, il est clair que Novak Djokovic pensait avoir obtenu une exemption médicale nécessaire pour se conformer aux règles d'entrée". L'instance a toutefois conclu en recommandant "fortement" à tous les joueurs de se faire vacciner. "Cette recommandation se fonde sur des preuves scientifiques, des avantages pour la santé et sur la nécessité de se conformer aux réglementations internationales en matière de voyages", a indiqué l'ATP. (Belga)