L'affluence à Knokke-Heist reste modérée malgré le retour des touristes d'un jour

Le calme règne pour l'instant à Knokke-Heist, où les touristes d'un jour sont à nouveau les bienvenus depuis mercredi. Dans le baromètre d'affluence du littoral, la commune est représentée en vert foncé et vert clair, ce qui signifie que la fréquentation de la cité balnéaire est "calme" et "agréable".Dimanche, le bourgmestre Leopold Lippens avait décidé d'interdire l'accès à Knokke-Heist aux touristes d'un jour, après une forte affluence et quelques incidents qui se sont produits dans la commune. Il avait ensuite fait savoir mardi que les excursionnistes d'un jour seraient à nouveau les bienvenus à partir de mercredi. Toutefois, selon le baromètre du littoral établi par l'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer, l'affluence dans la station balnéaire reste "calme" et "agréable" pour l'instant. (Belga)