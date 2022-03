L'agence de notation Fitch abaisse la note de sept banques ukrainiennes

L'agence de notation financière Fitch a abaissé la note de la dette à long terme de sept banques ukrainiennes mardi, après avoir abaissé celle de l'Ukraine quelques jours plus tôt.Conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine, les notes sont passées de "B" à "CCC-". Autrement dit, l'agence de notation estime que la faillite de ces banques est possible et que leur capacité à poursuivre leurs activités est fortement dépendante de l'environnement économique. Or, vendredi, Fitch avait également abaissé d'un cran, à CCC, sa note sur la dette de long terme du pays, ce qui la classe dans la catégorie des placements extrêmement spéculatifs avec un risque de non-remboursement. Il s'agit de l'une des notes financières les plus mauvaises pouvant être attribuée par une agence de notation. "L'invasion militaire par la Russie a entraîné des risques accrus pour les finances extérieures et publiques de l'Ukraine, la stabilité financière et la stabilité politique", a souligné Fitch dans un communiqué. Les sept banques concernées sont la JSC CB Privatbank, l'Oschadbank, l'Ukreximbank, l'Ukrgas, la ProCredit Bank (PCBU), la Joint Stock Company First Ukrainian International Bank (FUIB) et la JSC Alfa-Bank (ABU). (Belga)

