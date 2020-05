L'Allemagne accepte un essai clinique autour de l'ABX464, nouvelle molécule prometteuse

L'Institut allemand des médicaments et des dispositifs médicaux (BFARM) a fait savoir lundi qu'il avait approuvé un essai clinique qui vise à tester l'efficacité d'une nouvelle molécule, l'ABX464, pour lutter contre le nouveau coronavirus.L'essai clinique est mené par Abivax, une société française de biotechnologie basée à Paris. Baptisé miR-AGE, celui-ci vise à tester l'efficacité de l'ABX464 - sur 1.034 patients dans une cinquantaine d'établissements situés en France et dans d'autres pays européens. Les propriétés anti-inflammatoires, antivirales et de réparation des tissus de la molécule seront testées. Concrètement, le médicament est administré une fois par jour, durant 28 jours, par voie orale sous forme d'une petite gélule. Avant d'être citée comme possible traitement dans la lutte contre le nouveau coronavirus, l'ABX464 avait même été évoquée comme potentiel traitement contre le sida. (Belga)