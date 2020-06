L'Allemagne décrète un deuxième reconfinement local

L'Allemagne a annoncé mardi un deuxième reconfinement dans un canton de plus de 200.000 habitants dans l'ouest du pays, lié au nouveau coronavirus après l'apparition d'un important foyer de contamination dans un abattoir.Les autorités régionales de Rhénanie du Nord-Westphalie avaient déjà annoncé plus tôt un reconfinement partiel dans le canton voisin de Gütersloh où vivent 360.000 personnes et où plus de 1.500 employés d'un abattoir ont été infectés par le virus. (Belga)

