L'Allemagne enregistre une forte diminution des contaminations pour le 2e jour d'affilée

L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures un peu plus de 12.000 infections au coronavirus soit environ 2.000 de moins que la veille et un recul de 7.000 par rapport à samedi.Quarante-neuf décès supplémentaires ont été rapportés ces dernières 24 heures, portant à 10.530 le nombre total de morts. Un lockdown comparable au nôtre est entré en vigueur lundi en Allemagne où le secteur horeca, les salons de coiffure, les instituts de beauté, les centres sportifs et les institutions culturelles garderont portes closes. (Belga)