L'Allemagne entame une première étape de déconfinement avec la réouverture de magasins

L'Allemagne s'apprête lundi à entrer dans une nouvelle phase de lutte contre la pandémie de Covid-19, avec la réouverture de certains commerces forcés de rester portes closes depuis un mois.Les magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés vont à nouveau pouvoir accueillir des clients, bien que les dispositions précises varient selon les 16 Etats fédérés. Les concessionnaires de voitures, les magasins de vélos, les librairies de toutes tailles sont tous autorisés à rouvrir leurs portes, de même que les zoos dans certains Etats. Les écoles seront accessibles aux élèves plus âgés préparant et passant leurs examens en Saxe, à Berlin et Brandebourg. Ce sera le cas dans d'autres régions plus tard cette semaine, voir même en mai. Le statut des crèches doit encore être débattu. Avec plus de 135.000 cas recensés et environ 4.000 décès, la pandémie est en Allemagne "sous contrôle et gérable", a estimé le ministre de la Santé, Jens Spahn. Ce "succès d'étape" est toutefois "fragile", a souligné la chancelière Angela Merkel. "Nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie avant longtemps", a averti Armin Laschet, dirigeant de l'une des régions d'Allemagne les plus touchées, la Rhénanie du Nord-Westphalie. (Belga)

