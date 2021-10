L'Allemagne lance des enchères autour de bitcoins saisis par la justice

Les autorités allemandes ont lancé lundi les premières enchères dédiées à des cryptomonnaies saisies dans le cadre d'affaires judiciaires. Plus de 200 bitcoins sont ainsi à acquérir lors de cette vente qui s'étale sur deux jours.Cette monnaie virtuelle provient principalement de saisies pour trafic de drogue via le darknet, ont précisé les procureurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. C'est l'État allemand qui gère le seul portail de vente aux enchères en ligne lié au système judiciaire national. Les enchères ont commencé sur les chapeaux de roue, lundi, avec des offres dépassant le prix actuel du marché, à un peu moins de 63.000 dollars (54.000 euros). "Peut-être que (ce succès s'explique par le fait que) les acheteurs et acheteuses savent qu'ils les obtiendront réellement, venant de nous", ont avancé les procureurs pour tenter d'expliquer cet engouement. Au total, la Justice vend 215 bitcoins, pour une valeur actuelle dépassant les 12,7 millions de dollars (11 millions d'euros). Cet argent ira remplir les caisses de l'État. Monnaie numérique sujette à de fortes fluctuations, le bitcoin a toutefois connu une hausse impressionnante de sa valeur depuis sa création. Alors qu'un bitcoin était équivalent à un dollar en 2010, un seul bitcoin vaut aujourd'hui environ 60.000 dollars (52.000 euros). Les cryptomonnaies offrent un anonymat qui les rend populaires auprès de toute personne désireuse de mener des affaires sans attirer l'attention des banques ou des régulateurs. C'est pourquoi les organisations criminelles, qui les utilisent sur le darknet, en sont friandes. (Belga)