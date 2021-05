L'Allemagne réserve le vaccin Johnson & Johnson aux sexagénaires

Le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson ne sera administré qu'aux personnes de plus de 60 ans en Allemagne. Ainsi en ont décidé le ministre allemand de la Santé Jens Spahn et ses collègues des Länder lundi.Les plus jeunes pourraient encore néanmoins opter volontairement pour le vaccin Johnson & Johnson, après avis médical, selon l'agence de presse allemande dpa. (Belga)