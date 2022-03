L'Allemagne veut acheter des F-35 pour remplacer sa flotte de Tornado

Le gouvernement allemand souhaite acheter des avions de combat F-35 pour remplacer ses avions de chasse Tornado, utilisés par l'armée de l'air allemande depuis plus de 40 ans désormais, a appris l'agence de presse allemande DPA de sources gouvernementales.L'Allemagne voudrait acheter jusqu'à 35 de ces avions de combats produits par l'Américain Lockheed Martin. Auparavant, le gouvernement allemand avait toutefois émis des réserves quant à un éventuel achat de F-35 américains, qui contrecarrerait les projets de construction d'un avion de combat européen avec la France. Ce futur engin est connu sous le nom "Système d'avion de combat du futur" (SCAF) et est appelé à remplacer les avions de combat actuels. Plusieurs partenaires de l'Otan en Europe utilisent également les F-35, ce qui rend possible des "effets de synergie". La Belgique a également choisi l'avion américain pour remplacer sa flotte vieillissante de F-16. Dans l'accord de coalition qui a suivi les élections de septembre, le gouvernement allemand s'est fixé pour objectif de remplacer les avions de combat Tornado, qui demandent de plus en plus d'entretien pour les maintenir opérationnels. Le mois dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé une augmentation conséquente du budget Défense, à plus de 2% du Produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne par an. La guerre en Ukraine a poussé Berlin à réévaluer sa politique étrangère. Cette augmentation représente un montant de quelque 100 milliards d'euros pour des investissements et des projets d'armement. (Belga)