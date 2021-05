L'Alostois Vladimir Mihailovic sacré meilleur joueur de basket de la saison

La Pro Basketball Ligue a remis, ce dimanche, les awards de la saison en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, sacrant le meneur alostois Vladimir Mihailovic meilleur joueur de la saison.Ce dimanche, la Pro Basketball Ligue a profité de la mi-temps du choc entre Anvers et Ostende pour annoncer les lauréats des différents trophées individuels. Le titre de meilleur joueur de la saison revient au meneur monténégrin d'Alost, Vladimir Mihailovic qui a récolté 149 points. Il devance le Louvaniste Ryan Kriener (63 points) et le Montois Skylar Spencer (34 points). L'Ostendais Loïc Schwartz (101 points) a été élu meilleur joueur belge devant son coéquipier Pierre-Antoine Gillet (89 points) et le Carolo Tim Lambrecht (61 points). Le titre de meilleur jeune joueur a été décerné à l'Anversois Vrenz Bleijenbergh (120 points). Le podium est complété par le Limbourgeois Ajay Mitchell (115 points) et l'Anversois Niels Van Den Eynde (27 points). Vedran Bosnic, l'entraîneur de Mons, a été sacré meilleur coach avec 89 points, devant l'Ostendais Dario Gjergja (86 points) et l'entraîneur du Spirou de Charleroi, Sam Rotsaert (80 points). Enfin, Renaud Geller (101 points) a été élu meilleur arbitre de la saison. Il devance Nick Van Den Broeck (86 points) et Geert Jacobs (44 points) (Belga)