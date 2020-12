L'altitude du Mont Everest fixée à 8.849 mètres

Le mont Everest s'élève désormais à 8.848,86 mètres de haut, soit 86 centimètres de plus que le chiffre officiel précédent, ont annoncé mardi la Chine et le Népal lors d'une vidéoconférence commune. Ces derniers mois, les deux pays ont effectué des mesures séparées du toit du monde. Ce nouveau chiffre devrait mettre fin à la controverse sur la hauteur exacte du mont Everest qui dure depuis des années.En mai de l'année dernière, le Népal avait, pour la première fois, envoyé son propre groupe de chercheurs indépendants au sommet, et la Chine en avait fait de même il y a quelques mois. Le résultat est basé sur la triangulation et des mesures GPS. Depuis des années, il y avait des spéculations sur le fait que l'altitude de la montagne aurait changé en raison du réchauffement climatique et d'un tremblement de terre en 2015. Le Népal s'en tenait jusqu'ici à 8.848 mètres, selon une mesure indienne des années 1950. La plus haute montagne du monde se trouve à la frontière entre le Népal et la Chine. (Belga)