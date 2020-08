L'Américain Pompeo à bord du "premier vol officiel direct" entre Tel-Aviv et Khartoum

Le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a quitté mardi matin Israël pour le Soudan sur le "premier vol officiel direct" entre Tel-Aviv et Khartoum, au deuxième jour d'une tournée axée sur la normalisation des relations entre l'État hébreu et des pays arabes.Israël et le Soudan n'entretiennent pas de relations diplomatiques et l'avion de Mike Pompeo, à moins d'une escale de dernière minute, doit être le "premier vol officiel direct" entre les villes de Khartoum et Tel-Aviv, selon des responsables américains. À l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, un responsable israélien a dit "vous êtes maintenant sur un vol historique" à M. Pompeo qui, le visage barré d'un masque sanitaire, semble acquiescer d'un geste du corps, selon une vidéo de l'ambassade américaine en Israël. Le chef de la diplomatie américaine, qui a notamment rencontré la veille le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et son homologue britannique Dominic Raab, doit s'entretenir à Khartoum avec le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, et le général Abdel Fattah al-Burhane. Selon Washington, Mike Pompeo doit y "exprimer son soutien à un approfondissement des relations Israël-Soudan" et à la "transition" dans ce pays qui a tourné la page en 2019 de trois décennies sous l'autocratie d'Omar el-Béchir. Après l'annonce le 13 août d'un accord de normalisation entre les Émirats arabes unis et Israël, M. Pompeo tente de convaincre d'autres pays arabes de se rapprocher de l'État hébreu. Après la guerre des Six-Jours, qui a vu en 1967 Israël s'emparer notamment de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, la majeure partie des dirigeants arabes s'était réunie à Khartoum pour adopter la résolution des "trois non": non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non aux négociations avec l'État hébreu. (Belga)