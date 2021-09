L'analyse des échantillons sanguins de Zwijndrecht attendue pour fin octobre

On attend pour "fin octobre" les résultats d'analyse des 800 échantillons sanguins prélevés auprès des habitants de Zwijndrecht, Zwijndrecht-Zuid et Beveren, a indiqué le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V) mardi en commission du parlement flamand. Ces échantillons ont été prélevés après la mise au jour de l'ampleur de la pollution au PFOS dans les environs du site de l'usine 3M à Zwijndrecht.On doit voir si le sang des habitants montre des éléments inquiétants. L'analyse des échantillons et des questionnaires demande du temps, a reconnu le ministre mardi. Les toxicologues Greet Schoeters (UAntwerpen), Jan Tytgat (KULeuven) et Jacob de Boer (UvAmsterdam) y sont impliqués. L'échéance de "fin octobre" a fait froncer quelques sourcils, entre autres ceux de l'élu Vooruit Hannes Anaf, qui préside la commission d'enquête du parlement flamand consacré aux PFAS. Jusqu'à maintenant, on parlait du 15 octobre, a-t-il fait remarquer. (Belga)