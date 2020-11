L'ancien maire de New York, David Dinkins, est décédé

Le premier et - pour l'instant - seul maire afro-américain de New York, David Dinkins, s'est éteint à l'âge de 93 ans, rapportent plusieurs médias américains mardi.L'homme politique démocrate a été maire de New York de 1990 à 1993. Il a considérablement renforcé les forces de police lors de son mandat, afin de lutter contre la criminalité qui sévissait dans la métropole. Il est également à l'origine de la rénovation de maisons dans le Bronx, Brooklyn et Harlem, et a donné un nouveau souffle à Times Square, selon le journal New York Times. David Dinkins a été remplacé en 1994 par le républicain Rudy Giuliani, actuel avocat du président sortant Donald Trump. (Belga)