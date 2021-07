L'ancien Premier ministre français Manuel Valls va devenir chroniqueur radio et télé

L'ancien Premier ministre français Manuel Valls va devenir à la rentrée chroniqueur dans des émissions de radio sur RMC et de télévision sur BFMTV, a indiqué mercredi à l'AFP une source proche du groupe Altice, propriétaire des deux médias concernés.L'ancien poids lourd du parti socialiste, qui avait quitté l'Assemblée nationale en 2018 pour tenter de conquérir, en vain, la mairie de Barcelone, va faire ainsi son entrée dans l'arène médiatique, à défaut d'un retour dans la politique nationale. Ces derniers mois, il avait mis fin à son exil politique en Espagne et multiplié les interviews pour promouvoir son livre, "Pas une goutte de sang français", paru chez Grasset, nourrissant des interrogations sur son avenir. Contactés par l'AFP, M. Valls et RMC/BFMTV n'ont pas souhaité réagir. (Belga)