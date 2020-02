L'ancien président du SNPS nie tout enrichissement sur le dos du syndicat de police

L'ancien président du syndicat de police SNPS Gert Cockx (55 ans) a nié catégoriquement vendredi devant la cour d'appel d'Anvers s'être enrichi avec l'argent du syndicat durant son mandat. L'an dernier, le tribunal correctionnel de Malines l'avait condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux, corruption et abus de confiance.La femme de Gert Cockx, également condamnée, avait écopé de douze mois de prison avec sursis. Le couple s'était aussi vu confisquer, chacun, un montant de 12.000 euros. Le quinquagénaire a présidé le syndicat de police d'avril 2011 à la mi-2015. En 2013, sa femme avait créé une entreprise qui a servi à organiser la réception de Nouvel An du SNPS, à commander des gadgets portant le nouveau logo du syndicat mais aussi à organiser des réunions dans un hôtel bruxellois. Le parquet estime également que la femme de Gert Cockx gagnait à chaque fois 10% de commission en n'ayant pratiquement rien fait. Le ministère public pointe aussi le fait que les facturations ont été réparties entre différentes sociétés associées au syndicat pour dissimuler le fait que sa femme percevait des revenus via le SNPS. Gert Cockx et sa femme nient fermement les accusations et demandent l'acquittement. La défense a notamment fait valoir que le conseil d'administration du syndicat était au courant de la collaboration et que la femme de Gert Cockx aurait travaillé dur pour mériter les commissions. Le syndicat de police réclame des dommages et intérêts de 24.000 euros. L'ASBL Formatio, qui fait partie du SNPS, a quant à elle réclamé 10.000 euros. (Belga)