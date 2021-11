L'Ancienne Belgique suspend une quinzaine de concerts

L'Ancienne Belgique (AB) a décidé de suspendre une quinzaine de concerts à partir de lundi pour une durée d'au moins trois semaines, a fait savoir la salle de concerts bruxelloise après le Comité de concertation (Codeco), réuni vendredi, afin de limiter la propagation du coronavirus.Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 et afin de limiter la transmission des cas, les autorités ont annoncé vendredi, parmi d'autres mesures, que seules les places assises lors d'événements publics à l'intérieur seraient encore autorisées à partir de lundi, en combinaison avec le Covid Safe Ticket (CST) et le port du masque obligatoire. Par conséquent, "nous mettons tout en oeuvre pour reporter les concerts à une date ultérieure, mais dans certains cas nous ne pourrons éviter l'annulation", a indiqué le porte-parole de l'AB, Jens Van Den Wyngaert. Les concerts prévus au Club, la plus petite salle, seront déplacés au Théâtre, la plus grande salle pourvue de sièges, avec une capacité de 200 à 250 places. "Ces concerts pourront se dérouler dans les meilleures conditions de sécurité. En les déplaçant, nous permettons aux artistes de jouer et maintenons l'emploi à l'AB, y compris des freelances", ajoute-t-il. L'Ancienne Belgique dit comprendre le renforcement des mesures sanitaires, mais regrette, à l'instar de bien d'autres acteurs, que le secteur culturel "paie le plus lourd tribut". "Nous comprenons que de nouvelles mesures soient nécessaires, parce que les chiffres sont ce qu'ils sont. Mais nous nous retrouvons au coeur de la tempête pour la troisième fois. J'espère que le gouvernement réalise que des mesures de soutien sont également nécessaires", conclut le porte-parole de l'AB. (Belga)