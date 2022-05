L'ancienne porte-parole de Biden recrutée par la chaîne MSNBC

La chaîne américaine MSNBC, d'orientation progressiste, a annoncé mardi dans un communiqué le recrutement de l'ancienne porte-parole de la Maison Blanche, et figure de l'administration Biden, Jen Psaki.Confirmant une information qui circulait depuis plusieurs semaines à Washington, MSNBC a précisé que l'ancienne "Press Secretary" animerait à partir du début de l'année 2023 une nouvelle émission sur sa plate-forme de streaming. Jen Psaki, 43 ans, sera par ailleurs régulièrement à l'antenne des chaînes du groupe, MSNBC et NBC, dans le cadre de la couverture des élections législatives de l'automne prochain, et de la présidentielle de 2024, selon le communiqué. "Elle est pour les téléspectateurs de MSNBC un visage familier et une figure d'autorité et de confiance", a souligné la présidente du groupe Rashida Jones, qui loue aussi l'"humour incisif" de sa nouvelle recrue. Jen Psaki, qui avait déjà occupé plusieurs rôles de communication dans l'administration Obama et fait un passage chez CNN avant de rejoindre la Maison Blanche de Joe Biden, se dit "ravie de rejoindre l'incroyable équipe de MSNBC", dans le même communiqué. Jen Psaki, qui a cédé sa place de porte-parole à Karine Jean-Pierre, a été saluée à son départ par une presse quasiment unanime pour sa courtoisie, sa maîtrise des sujets et son professionnalisme. De telles reconversions médiatiques de la part de figures de l'administration américaine sont fréquentes. La chaîne conservatrice Fox News accueille ainsi par exemple l'ancienne porte-parole Kayleigh McEnany, tandis que MSNBC avait déjà recruté l'ancienne porte-parole de la vice-présidente Kamala Harris, Symone Sanders. (Belga)