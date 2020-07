L'Anglais Paul Clement, ancien adjoint d'Ancelotti, est le nouvel entraîneur du Cercle

Le Cercle Bruges a confié l'avenir sportif de son équipe à l'Anglais Paul Clement, a annoncé officiellement le club de Jupiler Pro League. L'ancien adjoint de Carlo Ancelotti à Chelsea (2009-2011), au PSG (jan 2012-2013), au Real Madrid (2013-2015), puis au Bayern Munich (2016-janvier 2017) a signé un contrat de trois ans au stade Jan Breydel.Clement, 48 ans, outre son expérience d'adjoint dans les plus grands clubs européens, compte aussi une expérience comme T1 en Angleterre : à Derby County (2015-jan 2016), Swansea (jan 2017-déc 2017) et Reading (mars 2018-déc 2018). Il était sans emploi depuis décembre 2018. Clement succède à l'Allemand Bernd Storck qui était venu sauver le Cercle le 12 octobre dernier alors qu'il était lanterne rouge de la D1A avec un bilan de 3 points sur 30 sous la houlette du Français Fabien Mercadal. Storck a obtenu 20 points dans les 19 matchs suivants et a ainsi évité la culbute en Proximus League grâce à sa 14e place finale. L'Allemand est aujourd'hui entraîneur du DAC Dunajska Streda en Slovaquie. (Belga)