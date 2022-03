L'Antwerp récupère Benson et De Laet pour le derby contre le Beerschot dimanche

L'Antwerp peut à nouveau compter sur Manuel Benson et Ritchie De Laet. Les deux joueurs ont repris l'entraînement complet et semblent aptes pour le derby de dimanche contre le Beerschot. Le Great Hold a annoncé la nouvelle ce jeudi sur les réseaux sociaux.Manuel Benson, 24 ans, s'était blessé au genou le 25 janvier lors de la rencontre face à Saint-Trond (1-1) et n'avait plus repris la compétition depuis. L'ailier a inscrit cinq buts et distribué cinq assists en 23 matches de Jupiler Pro League cette saison. Il a pris part à 31 rencontres toutes compétitions confondues. De son côté, Ritchie De Laet avait manqué le match au sommet contre le Club de Bruges (4-1) en raison d'une blessure à la cheville. Le défenseur de 33 ans a disputé 35 rencontres pour les Anversois. (Belga)

