L'Antwerp rejoint les autres équipes dans la vente collective des droits à Eleven Sports

L'Antwerp a finalement rejoint les 23 autres équipes professionnelles dans la vente collective des droits TV à Eleven Sports pour les cinq prochaines saisons. C'est ce que la Pro League et Eleven Sports ont annoncé mercredi.Le 'Great Old' avait refusé l'accord il y a cinq semaines, contestant la clé de répartition. L'Antwerp, qui frappe avec insistance à la porte du G5, voulait une plus grosse part du gâteau. Après des négociations discrètes ces dernières semaines, la Pro League, l'Antwerp et Eleven Sports sont finalement parvenus à un accord. "Les droits médias de la Pro League pour la période 2020-2025 sont ainsi accordés à Eleven Sports de manière définitive, collective et exclusive", ont indiqué Eleven Sports et la Pro League dans un communiqué. (Belga)