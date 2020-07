L'Antwerp s'incline face à Roda Kerkrade en amical

L'Antwerp poursuivait sa préparation pour la nouvelle saison et la finale de la Coupe de Belgique avec la réception de Roda Kerkrade en match amical. Les Anversois se sont inclinés 1-3 face au club néerlandais mercredi dans leurs installations.Pour leur troisième rencontre de préparation, toujours disputée à huis clos, l'Antwerp était pris à froid à la suite d'un but de Jordy Croux, l'ancien joueur de Genk (2e). Les Néerlandais doublaient ensuite la mise peu avant la demi-heure via Goppel (29e). Après la pause, Bolingi réduisait la marque pour les troupes d'Ivan Leko (50e) mais Croux plantait son deuxième but de l'après-midi pour donner au score son allure définitive (66e). Samedi, l'Antwerp affrontera l'Olympique Lyonnais et Jason Denayer avant d'affronter le Club de Bruges le 1er août en finale de la Coupe de Belgique au stade Roi Baudouin à Bruxelles. (Belga)