L'Anzhi Makhatchkala rétrogradé en troisième division

L'Anzhi Makhatchkala n'évoluera pas parmi l'élite du football russe la saison prochaine. En proie à des problèmes financiers, le club du Daghestan n'a pas reçu sa licence professionnelle et a été rétrogradé en troisième division.Sur le site du club, la direction a remercié les joueurs, les coaches et les supporters avant d'évoquer l'espoir du retour au plus haut niveau. . L'Anzhi est devenu célèbre lors de l'arrivée à sa tête en janvier 2011 du milliardaire Suleyman Kerimov, qui a attiré des stars internationales telles que Roberto Carlos, Willian, Lassana Diarra et Samuel Eto'o et le coach Guus Hiddink. En Belgique, il a débauché Mbark Boussoufa, Mehdi Carcela et Joao Carlos. Le meilleur résultat en championnat est la troisième place acquise en 2013. Les Aigles ont perdu deux finales de Coupes en 2001 et 2013 et ont atteint deux fois les huitièmes de finale de l'Europa League notamment en 2013-2014 après avoir éliminé le Racing Genk en seizièmes de finale. (Belga)