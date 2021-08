L'Argentine dernière qualifiée pour les quarts de finale en basket

L'Argentine a décroché le dernier ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique masculin de basketball dimanche. Les Argentins se sont imposés 97-77 contre le Japon dans le groupe C à la Super Arena de Saitama.L'Albiceleste a pu se reposer sur son vétéran Luis Scola, 41 ans, auteur d'un double-double avec 23 points et 10 rebonds. Facundo Campazzo a également ajouté un double-double avec 17 points et 11 assists. Un succès qui permet à l'Argentine de terminer parmi les deux meilleurs troisièmes, au même titre que l'Allemagne. Déjà qualifiés pour les quarts de finale, l'Espagne et la Slovénie se disputeront la première place du groupe C, qui offre un statut de tête de série pour les quarts, dimanche à 10h20 heure belge. Les quatre autres nations qualifiées pour les quarts sont la France, les États-Unis, l'Australie et l'Italie. (Belga)