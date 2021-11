L'armée à nouveau en appui des infrastructures de santé et de soins

Les militaires sont à nouveau appelés en renfort dans diverses infrastructures de soins et de santé pour venir en aide au personnel, rapportent mercredi De Standaard et Het Nieuwsblad.C'est le cas dans un hôpital de Soignies en Wallonie, mais aussi à l'hôpital universitaire d'Anvers et dans une résidence de soins à Zulte, au nord du pays. La Défense s'apprête à recevoir d'autres demandes de soutien, confirme le cabinet de la ministre Ludivine Dedonder (PS). L'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek se tient en outre prêt à déclencher une mesure de prise en charge de tous les patients grands brûlés du pays, de sorte à pouvoir libérer davantage de lits dans les hôpitaux pour les patients traités pour le Covid-19. Selon une évaluation précédente de la Défense, lors de la dernière vague épidémique, il y avait par moment plus de 500 militaires en poste pour assister à la lutte contre le virus. (Belga)