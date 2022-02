L'armée ukrainienne exhorte les civils d'arrêter l'envahisseur russe "par tous les moyens"

L'armée ukrainienne a appelé la population à arrêter l'avancée russe par tous les moyens possibles. "Coupez des arbres, construisez des barricades, brûlez des pneus. Utilisez tout ce que vous avez à votre disposition", selon des propos rapportés par l'agence de presse ukrainienne Unian.L'armée invite également les citoyens à fabriquer des cocktails Molotov. "Les envahisseurs doivent comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus ici et qu'à chaque coin de rue, ils trouveront de la résistance. Ensemble, vers la victoire", est-il ajouté. Plus tôt dans la matinée samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe. "Nos armes, c'est notre vérité. C'est notre terre. C'est notre pays. Nos enfants. Nous allons défendre tout cela. Gloire à l'Ukraine!", a-t-il lancé sur Facebook. (Belga)