L'arrivée des Mondiaux 2021 à Louvain révèle ses secrets

L'arrivée des Mondiaux de cyclisme sur route 2021 à Louvain a été dévoilée samedi. Les cinq épreuves en ligne se termineront par une légère montée sur la Geldenaaksevest. L'inauguration officielle a eu lieu samedi, en présence notamment d'Eddy Merckx et de David Lappartient, le président de l'Union Cycliste Internationale (UCI).La reconnaissance est prévue en deux étapes. La première était un trajet entre Anvers, ville-départ des Mondiaux, et Louvain, en traversant le village de Keerbergen, où le peloton passera l'an prochain de la province d'Anvers à la province du Brabant flamand. La deuxième partie de la reconnaissance se déroulera samedi après-midi, en direction du Druivenstreek, avec un arrêt à Tervuren. Un peloton emmené par Johan Museeuw se dirigera ensuite vers Overijse. Le comité d'organisation des Mondiaux 2021, qui regroupe Flanders Classics et Golazo, est à l'origine de cette initiative. La ligne d'arrivée sera placée sur la Geldenaaksevest, une portion du ring de Louvain. C'est là que seront attribuées les médailles des cinq épreuves en ligne, à savoir élites messieurs et dames, espoirs messieurs, junior garçons et juniores filles, disputées du 24 au 26 septembre. (Belga)