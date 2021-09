L'asbl Lab4Home veut proposer des formations continues pour les métiers de l'habitat

L'asbl Lab4Home (www.lab4home.com) a présenté mercredi à Ittre les activités qu'elle va lancer à partir du 21 septembre en matière de formation continue pour les métiers de l'habitat. La volonté des responsables, qui ont fait appel à une trentaine de formateurs spécialisés, est de faire le pont entre la formation théorique et la pratique du métier. Des formations dans un premier temps en ligne et bientôt en présentiel s'adressent aux professionnels et futurs professionnels de l'habitat comme les décorateurs, les architectes d'intérieur ou les coachs déco.Les deux initiatrices ont créé une plateforme en ligne pour proposer ces formations aussi bien aux professionnels qui souhaitent s'adapter à l'évolution du secteur en constante évolution (nouveau matériaux, habitat léger, écologique...) qu'aux particuliers curieux, ou encore aux personnes en recherche d'une reconversion professionnelle. L'idée est aussi de favoriser les échanges et les retours d'expérience entre professionnels. "La volonté est d'ouvrir la voie vers un habitat plus respectueux de l'habitant et de l'environnement, en proposant notamment des alternatives vers l'économie circulaire et la déconsommation. La raison qui nous pousse à lancer ce projet est la conviction que les métiers de l'habitat pourraient s'ouvrir à des techniques modernes comme le home organising et la révélation d'intérieur, voire ancestrales comme le feng shui ou la géobiologie", indiquent les responsables. Si les formations seront dans un premier temps proposées en ligne ou en présentiel dans des salles louées en fonction des besoins, Lab4Home envisage à terme de créer un centre pour héberger des services connexes comme une bibliothèque spécialisée, des ateliers d'apprentissage, ou encore un terrain pour mener des chantiers collaboratifs d'habitats légers. (Belga)

