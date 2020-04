L'ATP et la WTA à l'arrêt jusqu'au 13 juillet, pas de saison sur gazon

Alors que Wimbledon annonçait son annulation, les circuits professionnels de tennis ATP et WTA ont prolongé mercredi leur arrêt jusqu'au 13 juillet, faisant l'impasse complète sur la saison sur herbe après avoir déjà dû faire une croix sur celle sur terre battue.Le tournoi de Wimbledon, prévu du 29 juin au 12 juillet, a été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19, ont annoncé mercredi les organisateurs dans un communiqué. Déjà suspendus jusqu'au 7 juin, les deux circuits principaux resteront muets jusqu'au 13 juillet. Outre les 'Championships', les tournois ATP de Stuttgart, Rosmalen, du Queen's, de Halle, Majorque et Eastbourne sont suspendus, à l'instar des rendez-vous WTA que sont Rosmalen, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne et Bad Homburg. "Malheureusement, la pandémie mondiale de Covid-19 ne nous laisse pas d'autre choix que de suspendre le circuit, une décision que nous avons prise en étroite collaboration avec nos membres et les autres instances dirigeantes du tennis", a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l'ATP. L'ATP Challenger Tour et l'ITF World Tennis Tour sont également suspendus. À l'heure actuelle, les tournois à partir du 13 juillet sont maintenus. "C'est une décision que la WTA et ses membres n'ont pas prise à la légère, mais nous restons vigilants afin de protéger la santé et la sécurité des acteurs", a déclaré Steve Simon, CEO de la WTA. (Belga)