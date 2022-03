L'Australie et la Corée du Sud premiers qualifiés pour la phase finale de la Coupe Davis

L'Australie et la Corée du Sud, victorieuses respectivement de la Hongrie et l'Autriche, samedi, lors du tour de qualification, joueront la phase finale de la Coupe Davis 2022, en septembre prochain.Dix autres équipes n'ont pas encore leur billet pour rejoindre la phase de groupes prévue du 14 au 18 septembre dans quatre villes, pour 16 équipes (dont quatre invitées). La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes. Samedi, la Belgique tentera aussi de décrocher son ticket pour la phase finale face à la Finlande. Le score est de 1-1 après la victoire de David Goffin contre Otto Virtanen et la défaite de Zizou Bergs face à Emil Ruusuvuori. Le double est prévu à 13h00 avec Sander Gillé mais sans Joran Vliegen, testé positif au coronavirus. Le nom de son remplaçant n'a pas encore été dévoilé. Dans la foulée, David Goffin défiera Emil Ruusuvuori puis Zizou Bergs affrontera Otto Virtanen. (Belga)