L'Australien Ben O'Connor, 24 ans, rejoint Greg Van Avermaet chez AG2R

L'Australien Ben O'Connor, vainqueur mercredi de la 17e étape du Giro, mercredi portera la saison prochaine le maillot d'AG2R La Mondiale, qui aura le soutien du constructeur automobile Citroën à partir de 2021.La formation dirigée par Vincent Lavenu a fait appel à ce renfort de choix après le départ inattendu du Français Alexis Vuillermoz qui s'est engagé pour deux ans avec l'équipe Total Direct Energie. Greg Van Avermaet (CCC) a signé début août un contrat de 3 ans avec AG2R-La Mondiale où le champion olympique rejoint Oliver Naesen. "Je vais découvrir une nouvelle culture, des nouveaux coéquipiers, une façon de courir différente", a déclaré O'Connor, qui défend depuis 2017 les couleurs de l'équipe sud-africaine NTT, auparavant appelée Dimension Data. "Je ne connais que très peu la France, à part des vacances dans les Alpes avec mes parents, mais je sais que l'équipe AG2R Citroën Team fait partie des équipes historiques du peloton", a ajouté l'Australien, âgé de 24 ans. Révélé par son succès d'étape dans le Tour des Alpes 2018, O'Connor était suivi depuis par Vincent Lavenu. L'Australien a réalisé trois journées tonitruantes dans le Giro. Deuxième mardi de l'étape de San Daniele del Friuli, il a gagné la suivante à Madonna di Campiglio et a longtemps figuré en tête de la course jeudi avant d'être rejoint et débordé à 8 kilomètres du sommet du Stelvio. Il compte quatre victoires professionnelles à son palmarès. O'Connor complète le recrutement très international d'AG2R Citroën qui a vu partir Romain Bardet, son chef de file emblématique, mais a fait venir, notamment et outre Greg Van Avermaet, le Luxembourgeois Bob Jungels, ex-vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, et le Suisse Michaël Schär, l'un des gros rouleurs du peloton, ainsi que le Français Lilian Calmejane, vainqueur d'étape sur le Tour et la Vuelta par le passé. (Belga)