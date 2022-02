L'Australien John Landy, référence du 1500m et du mile, est décédé

John Landy, ancien détenteur du record du monde du mile et du 1500m, est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé samedi la Fédération internationale d'athlétisme.L'Australien était le deuxième athlète, après son grand rival britannique Roger Bannister, à avoir couru le mile (1609m) en moins de quatre minutes en 1954. Il l'avait couru en 3 minutes 58 sec, un record resté en vigueur trois ans. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, ancien double champion olympique du 1500 m, a déclaré samedi que le sport avait une "dette énorme" envers Landy. "Il a allumé l'étincelle qui a conduit à la légendaire course au mile en quatre minutes entre 1952 et 1954" a t-il ajouté, soulignant que si Roger Bannister avait été le premier à franchir ce cap, "il a également été le premier à reconnaître que l'excellence de Landy l'a inspiré pour atteindre ce point de repère historique". John Landy avait été médaillé de bronze du 1500m aux JO de Melbourne en 1956. (Belga)