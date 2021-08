L'Australien Tim Cahill entre au CA de la KAS Eupen

Le club de football de la KAS Eupen a annoncé l'entrée dans son Conseil d'administration de Tim Cahill. L'Australien de 41 ans qui est titulaire d'une licence UEFA Pro et qui est directeur sportif de l'Aspire Zone Foundation, est le meilleur buteur de l'histoire Socceroos avec 50 buts en 108 sélections. Il a participé à quatre Coupes du monde. Cahill a mis fin à sa carrière de joueur en avril 2019."Je suis fier et ravi de faire partie du conseil d'administration de la KAS Eupen", a confié Tim Cahill. "Ayant passé quelque temps au club avant la saison et l'ayant étudié à distance la saison dernière, j'y vois un énorme potentiel, non seulement parce qu'il y a des collaborateurs qui travaillent dur et en équipe soudée pour le bien du club, ce qui, selon moi, est crucial pour le succès sur et en dehors du terrain. Je suis impatient de travailler de manière très intense avec le conseil d'administration, la direction ainsi qu'avec et le département des sports, pour aider à développer l'identité du club et contribuer à sa croissance et à son développement futur." (Belga)