L'automne s'installe confortablement, la pluie tombe abondamment

Le centre et l'est de la Belgique courberont l'échine sous la pluie lundi matin, avant que la zone pluvieuse ne s'évacue en direction de l'Allemagne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Succèderont aux gouttes un temps variable, composé d'éclaircies et de périodes très nuageuses. Des averses éventuellement orageuses se développeront progressivement. Il fera entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés sur l'ouest, sous un vent modéré à assez fort, avec des rafales jusque 70 km/h.La soirée de lundi se passera sous un temps variable, avec des averses mais également des éclaircies. Les nuages s'accumuleront toutefois pendant la nuit et une nouvelle perturbation traversera le pays, avec des pluies modérées. Les minima oscilleront entre 7 et 12 degrés, sous un vent qui restera modéré à assez fort. Des rafales atteindront les 55 km/h. Le temps demeurera gris mardi, avec des nuages et de la pluie en abondance. Quelques coups de tonnerre pourront retentir en cours de journée. Le thermomètre ne grimpera pas plus haut que 10 à 15 degrés. Les parapluies risquent en outre de n'être guère utiles, avec des rafales de vent qui resteront soutenues, entre 50 et 65 km/h. Pluie, nuages et vent rythmeront le temps mercredi et jeudi. (Belga)