L'Autriche ferme sa dernière centrale à charbon

L'Autriche a fermé vendredi, comme prévu, sa dernière centrale à charbon, une étape symbolique pour le pays qui vise à produire 100% d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030.La centrale thermique située dans le sud du pays, à Mellach, alimentait depuis la fin des années 1980 le réseau de chauffage urbain de la ville voisine de Graz. Son exploitant, le groupe Verbund, principal fournisseur d'électricité du pays, a salué la fin de "l'ère de la production d'électricité carbonée en Autriche". La ministre de la Protection du climat, Leonore Gewessler (Verts), a salué "une nouvelle étape vers l'élimination progressive des énergies fossiles", l'association de défense de l'environnement Global 2000 parlant d'un "jour historique". Les autres centrales thermiques du pays ont fermé au fil des quinze dernières années. La part de la centrale de Mellach dans le mix énergétique autrichien était marginale alors que l'électricité produite dans le pays est aux trois quarts d'origine renouvelable, principalement issue de l'hydraulique et de la biomasse. La volonté du gouvernement de coalition entre les conservateurs et les Verts est d'arriver à une production d'électricité 100% verte d'ici 2030, un objectif déjà inscrit dans le plan climat des précédents gouvernements. La coalition au pouvoir s'est fixé l'objectif plus ambitieux de décarboner complètement l'économie nationale à l'horizon 2040, soit dix ans plutôt que l'objectif européen. À cette date, tous les approvisionnements devront être d'origine renouvelable, contre 33% actuellement, l'Autriche consommant quelque 67% de combustibles fossiles principalement issus de l'importation (charbon 8,3%, pétrole 35,6%, gaz naturel 22,4%). (Belga)