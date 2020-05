L'Autriche va lever partiellement l'obligation de port du masque à la mi-juin

Les Autrichiens ne seront plus tenus de porter un masque dans les écoles, commerces et lieux touristiques à partir de la mi-juin, a indiqué le gouvernement, vendredi, alors que moins de 650 personnes sont encore officiellement infectées dans le pays.L'Autriche était l'un des premiers pays européens à introduire une telle obligation, au début du mois d'avril, pour enrayer la progression de l'épidémie sur son territoire. La mesure, qui va être assouplie le 15 juin, ne sera cependant pas purement et simplement supprimée. Le port du masque sera toujours de rigueur dans les transports publics, chez les coiffeurs et pour les serveurs dans les restaurants ainsi que dans l'espace public lorsque la distanciation physique ne pourra pas être respectée. "Nous pouvons enlever nos masques, pas à pas", a déclaré le chancelier, Sebastian Kurz, introduisant une phase avec "moins de règles et plus de responsabilité individuelle." "Nous sommes sur la bonne voie", a-t-il ajouté, soulignant le faible nombre de nouvelles infections (moins de cinquante) constatées dans les dernières semaines. Cette nouvelle politique n'est qu'une étape dans le processus de reprise d'une vie normale en Autriche. Les hôtels et clubs de fitness ont été rouverts vendredi. Les commerces, restaurants et écoles avaient, quant à eux, repris leurs activités dans les dernières semaines. (Belga)