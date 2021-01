L'avenue roi Léopold II à Gand va changer de nom

L'avenue roi Léopold II à Gand sera rebaptisée pour faire référence à l'histoire locale et non plus au souverain controversé, a annoncé jeudi le bourgmestre gantois Mathias De Clercq (Open Vld). Le nouveau nom n'a pas encore été choisi.(Belga)

