L'AWBB emboîte le pas de la Flandre et met aussi un terme à ses compétitions

Après Basket Vlaanderen, la fédération néerlandophone de basketball, l'AWBB, Association Wallonie-Bruxelles de basketball, a décidé également dimanche de mettre un terme à ses compétitions seniors et pour jeunes des U14 au U21.Au vu des chiffres de la pandémie à nouveau en hausse, de l'annonce des experts scientifiques de vendredi, d'une éventuelle reprise des activités, tous sports confondus, début mars, le redémarrage rapide des compétitions devient très difficile", a précisé l'AWBB dans son communiqué. "Ce qui signifie qu'un déroulement normal et correct des compétitions avec suffisamment de matches ne peut plus être garanti." Les compétitions de jeunes des U8 à U12, elles, "se poursuivent suivant les conditions qui avaient été définies précédemment". À l'image de Basket Vlaanderen, l'AWBB va également travailler sur des activités alternatives pour les équipes concernées par cet arrêt. "L'AWBB prendra contact avec les clubs prochainement pour envisager ces activités futures. Nous nous concentrerons davantage le développement du basket-ball 3X3, la promotion du basket-ball et la digitalisation des formations pour les joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants de clubs." Plus tôt dans la journée, l'AWBB et Basket Vlaanderen avaient déjà décidé d'un commun accord de mettre un terme définitif aux compétitions nationales (Top Division Men 1 & 2), à l'exception de l'Euromillions Basket League, la D1 messieurs, et la Top Division 1 Women, la D1 dames. (Belga)