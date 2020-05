L'AWSR appelle au respect des distances entre les deux-roues et les automobilistes

L'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) appelle mercredi au partage de la route et au respect des distances de sécurité entre les automobilistes et les deux-roues. En cette période de beau temps qui coïncide avec le déconfinement, l'Agence craint une hausse des accidents.A l'heure de la distanciation sociale, l'AWSR rappelle mercredi aux usagers de la route de respecter les distances de sécurité en dépassant un cycliste : 1 mètre en ville et 1,5 mètre hors agglomération. Alors que cette mesure est imposée depuis près d'un an, seul un Wallon sur deux en aurait connaissance, d'après une étude de l'AWSR en 2019. L'Agence wallonne lance donc une campagne d'affichage dès le 26 mai pour communiquer sur ces distances requises. Des affiches représentant ces distances en taille réelle seront ainsi apposées sur les flancs de 450 bus TEC. Par ailleurs, elle souligne l'importance du partage de la route entre motards et automobilistes et appelle ces deux derniers à être attentifs l'un envers l'autre. En effet, 84% des accidents en Wallonie impliquant une moto concernent également une voiture et 2 fois sur 3, l'automobiliste est en tort, selon une étude IBSR-Vias. "Que l'on soit motard ou automobiliste, mieux appréhender l'autre sur la route est donc clé, pour ne pas être surpris. Ici aussi, une certaine distance fait tout son sens", indique l'AWSR. (Belga)