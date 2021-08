L'efficacité de Moderna quasi identique après six mois

La protection qu'offre le vaccin de Moderna contre le coronavirus atteint 93% six mois après la deuxième dose, annonce la biotech jeudi dans ses résultats trimestriels. Un niveau d'efficacité presque identique aux 94% communiqués par l'entreprise lors de ses premiers essais cliniques.Il s'agit d'un taux de protection après six mois supérieur à celui de Pfizer/BioNTech (84%, contre 96% après la seconde dose). Stéphane Bancel, patron de Moderna, se réjouit de l'efficacité du vaccin après six mois mais avertit des nouveaux dangers que représente le variant Delta. "Nous devons rester vigilants." (Belga)