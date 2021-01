L'Egypte récupère des milliers de pièces antiques des Etats-Unis

L'Egypte a annoncé avoir récupéré mercredi, après des années de négociations, environ 5.000 pièces antiques des Etats-Unis, où elles avaient été frauduleusement envoyées. Dans un communiqué, le ministère du Tourisme et des Antiquités a fait état de "l'arrivée à l'aéroport du Caire d'une grande quantité de pièces antiques égyptiennes qui étaient en possession du Musée de la Bible à Washington".Selon le responsable en charge du dossier des pièces restituées, Chaabane Abdeljawad, cité dans le communiqué, il s'agit de près de 5.000 antiquités, principalement des manuscrits, mais aussi des masques funéraires, des parties de cercueils et des têtes de statues en pierre. Ces pièces, qui ont été sorties frauduleusement d'Egypte, seront entreposées au Musée copte du Caire, a ajouté le texte. Il n'était pas clair dans l'immédiat comment et par qui ces pièces ont été sorties illégalement d'Egypte et comment elles sont arrivées au Musée de la Bible à Washington. Durant la révolte populaire de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir, de très nombreuses pièces de l'inestimable patrimoine égyptien ont été endommagées, détruites ou volées puis sorties illégalement du pays. Des milliers d'oeuvres ont par la suite refait surface sur le marché international, sur des sites Internet ou lors de ventes aux enchères. (Belga)

