L'entreprise alimentaire Ter Beke en désaccord avec un groupe de supermarchés

L'entreprise alimentaire Ter Beke - connue entre autres pour sa marque de lasagnes Come a casa - a des discussions contractuelles "difficiles" avec des clients de la division des plats cuisinés, à la suite desquelles le groupe pourrait devoir suspendre temporairement la vente de produits dans certains supermarchés, a annoncé l'entreprise mardi dans un communiqué.Ter Beke précise que cette situation pourrait "avoir un impact significatif sur les ventes et les résultats du groupe". L'année dernière, le volume des ventes de plats cuisinés à ce client représentait 6% du chiffre d'affaires total du groupe En outre, l'entreprise a mis en garde mardi contre une "inflation exceptionnelle des coûts" en 2022 et d'éventuels problèmes d'approvisionnement. "La rareté générale de certaines matières premières, ingrédients et matériaux d'emballage pourrait dans certains cas entraîner des problèmes d'approvisionnement pour les clients pour cause de force majeure", a souligné le groupe alimentaire de Lievegem en Flandre orientale. (Belga)